KKTC'deki gemi kazasında arama çalışmasında yer alan Optimus Prime gemisinin görev süresi bitti - Son Dakika
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KKTC'deki gemi kazasında arama çalışmasında yer alan Optimus Prime gemisinin görev süresi bitti

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- KKTC Başbakanı Ünal Üstel: "Bugün itibarıyla Optimus Prime gemisinin arama faaliyetleri kapsamındaki görevi tamamlanmıştır. Ancak bir çocuğumuz Anni Asel Hilaloğlu hala kayıptır. Son bir kaybımıza ulaşabilmek amacıyla arama çalışmalarımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sürdürülecektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında yer alan Optimus Prime gemisinin görev süresinin bittiğini duyurdu.

KKTC Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Girne açıklarında meydana gelen kazanın ardından arama çalışmalarını yürüten Optimus Prime gemisinde, Derinsu Su Altı Mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak, gemi kaptanı ve görevli personelle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, arama çalışmalarında gösterdikleri üstün gayret ve özveri dolayısıyla Okan Taktak, gemi kaptanı ve görevli personele plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başbakan Üstel, buradaki açıklamasında, gemi kazasının yüreklerde derin yaralar açtığını ifade etti.

"Kazanın ilk anından itibaren devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma ve işbirliği içerisinde, kayıp insanlarımıza ulaşabilmek için büyük bir mücadele başlattık." diyen Üstel, bu süreçte Türkiye'nin sahip olduğu en ileri teknolojik kapasiteyi, uzman personelini ve bütün teknik imkanlarını harekete geçirdiğini belirtti.

Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin uzman personeli ve gelişmiş teknolojik sistemleriyle çalışmalarına katıldığını hatırlatarak, 2 Eylül'de TCG IŞIN tarafından deniz yüzeyinin yaklaşık 550 metre altında bulunan gemi enkazının yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Ardından TCG ALEMDAR tarafından gerçekleştirilen robotik dalışlarla enkazın içi ve çevresi incelendiğini ve deniz tabanında, insan gücünün doğrudan ulaşmasının mümkün olmadığı derinliklerde son derece hassas operasyonlar gerçekleştirildiğini anımsatan Üstel, Türk Deniz Kuvvetlerinin yürüttüğü bu çalışmalar sonucunda 6 naaşa ulaşıldığı bilgisini verdi.

Üstel, 13 Eylül'de bölgeye gelen ve 14 Eylül'de çalışmalarına başlayan Optimus Prime gemisiyle arama faaliyetlerinin daha da genişletildiğini vurgulayarak, çalışmalar sonucunda Optimus Prime ekibinin 13 kişinin daha naaşına ulaştığını bildirdi.

Böylece kazanın ardından kayıp olarak aranan 20 kişiden 19'una ulaştıklarını bildiren Üstel, şunları kaydetti:

"Denizin yüzlerce metre derinliğinde, görüş mesafesinin son derece kısıtlı olduğu, akıntıların ve deniz koşullarının çalışmaları güçleştirdiği bir ortamda 19 insanımıza ulaşılması olağanüstü bir teknik başarıdır. Denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde bulunan bir enkazdan insanlarımızın naaşlarına ulaşmak, son derece zorlu koşullarda büyük bir uzmanlık, sabır, kararlılık ve ileri teknoloji gerektiren bir çalışmaydı. Kolay olanı değil, en zor olanı başarmak için mücadele ettik. Tüm zorluklara rağmen geri adım atmadık, kayıplarımıza ulaşmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Her bir naaşa ulaşabilmek için denizin yüzlerce metre derinliğinde günlerce çalışıldı. En küçük bulgu dahi değerlendirildi. Her ihtimal titizlikle incelendi."

Üstel, meseleye yalnızca bir arama kurtarma operasyonu olarak bakmadıklarına dikkati çekerek, ulaşılan her naaşın, evladını, annesini, babasını, kardeşini veya eşini bekleyen bir ailenin acısına ortak olabilmek, bir insanı daha ailesine kavuşturabilmek anlamına geldiğini vurguladı.

Başbakan Üstel, "Bugün itibarıyla Optimus Prime gemisinin arama faaliyetleri kapsamındaki görevi tamamlanmıştır. Ancak bir çocuğumuz Anni Asel Hilaloğlu hala kayıptır. Son bir kaybımıza ulaşabilmek amacıyla arama çalışmalarımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sürece desteği

"Bu zor günlerimizde ilk andan itibaren yanımızda olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün imkanlarını seferber ederek arama kurtarma çalışmalarımıza güçlü destek sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, hükümetim ve Kıbrıs Türk halkı adına en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesine yer veren Üstel, bu dayanışmanın sarsılmaz kardeşlik bağlarının en güçlü göstergesi olduğunu aktardı.

Üstel, süreci ilk günden itibaren büyük bir hassasiyetle takip eden, çalışmaların sürdürülmesine önemli katkılar sağlayan ve kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür etti.

Başbakan Üstel, süreçte yardımcı olan diğer Türk yetkililere de teşekkürlerini sundu.

"Bu elim kazanın neden meydana geldiğini bütün yönleriyle ortaya çıkarmak da devlet olarak en temel sorumluluklarımızdan biridir." şeklinde konuşan Üstel, kazanın nasıl meydana geldiği, herhangi bir ihmalin, kusurun veya sorumluluğun bulunup bulunmadığının bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacağı mesajı verdi.

Üstel, "Hiçbir şeyin üzerinin örtülmesine, hiçbir sorunun cevapsız bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz." diyerek, hukuki süreçlerin yakından takip edildiğini bildirdi.

"Bu kazada herhangi bir ihmal, kusur veya sorumluluk tespit edilirse, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız." değerlendirmesini yapan Üstel, sorumluluğu tespit edilen herkesin hukuk önünde hesap vereceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA
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