KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin ailesi umutla bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin ailesi umutla bekliyor

KKTC\'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin ailesi umutla bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Hataylı inşaat ustaları Mahmut ve ağabeyi Mustafa Demir'in ailesi, haber bekliyor. Mahmut'un eşi Kader Demir, çocuklarının babalarını sorduğunu belirterek eşinin ölü ya da diri bulunmasını istedi.

Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan Hataylı inşaat ustaları Mahmut (28) ve ağabeyi Mustafa Demir'in (33) ailesi, umutlu bekleşişlerini sürdürüyor.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Reyhanlılı inşaat ustaları Mahmut ve ağabeyi Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

'ÇOCUKLARIM BABASINI SORUYOR'

Kardeşlerden 2 çocuk babası Mahmut Demir'in eşi Kader Demir (23), "Eşim, ağabeyiyle inşaatta çalışmak için gittiği KKTC'den memleketine tatil yapmaya dönerken kazayı yaşadı. Artık eşimin ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. Gemiye binmeden önce beni aradı, çocuklarıma aldığı oyuncakları gösterdi. Çocuklarım çok sevinmişti ancak şimdi ne oyuncakları getirebiliyor ne de kendisi gelebiliyor. Kocamı istiyorum, artık bir mezar taşı da olsa onu istiyorum. Çocuklarım sürekli babasını soruyor, bir şey söyleyemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Demir, Kader Demir, Güncel, İnşaat, Kıbrıs, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin ailesi umutla bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:00:22. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin ailesi umutla bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement