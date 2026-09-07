KKTC\'deki gemi kazasında kaybolan Demir kardeşlerin ailesi umutla bekliyor

Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI (Hatay)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan Hataylı inşaat ustaları Mahmut (28) ve ağabeyi Mustafa Demir'in (33) ailesi, umutlu bekleşişlerini sürdürüyor.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Reyhanlılı inşaat ustaları Mahmut ve ağabeyi Mustafa Demir'in de aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

'ÇOCUKLARIM BABASINI SORUYOR'

Kardeşlerden 2 çocuk babası Mahmut Demir'in eşi Kader Demir (23), "Eşim, ağabeyiyle inşaatta çalışmak için gittiği KKTC'den memleketine tatil yapmaya dönerken kazayı yaşadı. Artık eşimin ölü ya da diri bulunmasını istiyorum. Gemiye binmeden önce beni aradı, çocuklarıma aldığı oyuncakları gösterdi. Çocuklarım çok sevinmişti ancak şimdi ne oyuncakları getirebiliyor ne de kendisi gelebiliyor. Kocamı istiyorum, artık bir mezar taşı da olsa onu istiyorum. Çocuklarım sürekli babasını soruyor, bir şey söyleyemiyorum. Elimden bir şey gelmiyor" diye konuştu.