KKTC'den Gelen Eşyalara Vergi Düzenlemesi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yolcu beraberinde veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen eşyadan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere uygulanan yüzde 30 tek ve maktu vergisi alınacak.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Doğrudan Gelen Eşya İçin Tek ve Maktu Vergi Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yolcu beraberinde veya posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla KKTC'den doğrudan gelen ancak ticari mahiyette olmayan vergiye tabi eşyanın ithalatında, AB üyesi ülkelere uygulanan tek ve maktu vergi oranı uygulanacak.

KKTC'den Türkiye'ye doğrudan gelen eşya için daha önce yüzde 60 tek ve maktu vergi tahsil ediliyordu.

Kararla, bu ülkeden gelen eşyadan AB ülkelerinden gelen eşya için uygulanan yüzde 30 tek ve maktu vergisi alınacak.