KKTC'den Kahramanmaraş'a Taziye Mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erhürman, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda kaybettiğimiz çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için yüreklerimiz yanıyor. Yaralılara acil şifalar, kayıplarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı olayından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, KKTC olarak şiddetin her türlüsünü reddettiklerini vurguladı.

Öztürkler, Türkiye ile dayanışma duygularını vurguladığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Ana vatan Türkiye'nin, Kahramanmaraş ilinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar; Ana vatan Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Bu acı olay, hepimizi derinden sarsmıştır."

Başbakan Üstel'den taziye mesajı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen saldırıdan ötürü taziye mesajı yayımladı.

Mesajında, Kahramanmaraş'taki saldırının en az Türkiye kadar kendilerini de üzdüğünü ve derinden etkilediğini belirten Üstel, Türkiye'ye başsağlığı ve dayanışma duygularını iletti.

Üstel, "Menfur olayda hayatını kaybeden masum öğretmenimize ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.