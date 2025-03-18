KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı - Son Dakika
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KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için "egemen eşitlik" şartı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün olması gerektiğini belirterek, "Bu olmaksızın devam edemeyiz.

18.03.2025 22:16
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün olması gerektiğini belirterek, "Bu olmaksızın devam edemeyiz." dedi.

Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde Cenevre'de gerçekleşen gayriresmi Kıbrıs toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantının yapıcı bir ortamda geçtiğini kaydeden Tatar, Ada'daki işbirlikleri için yeni bir sayfa açmayı planladıklarını söyledi.

Tatar, "Resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü olmalı. Bu olmaksızın devam edemeyiz." diye konuştu.

Kıbrıs'taki Türkler ve Rumların, çok daha iyisini hak ettiğini vurgulayan Tatar, federal çözüm modelinin artık tükendiğini kaydetti.

Tatar, aynı formatta bir görüşmenin temmuz sonu yapılması ve Ada'da 4 yeni geçiş kapısı açılması konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, bu konularda yardımcı olması ve bir sonraki toplantıya hazırlık yapılması adına BM Genel Sekreteri'nin kişisel bir özel temsilci atayacağını anlattı.

Türkiye ile Kıbrıs görüşmeleri konusunda birlikte hareket ettiklerini dile getiren Tatar, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Tatar, "Kıbrıs İşbirliği Konseyi" kurulması önerisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından reddedildiğini de söyledi.

Görüşmede izolasyonların kaldırılması gerektiğini de söylediğini aktaran Tatar, bunun devam etmesinin Kıbrıslı Türklerin temel insan haklarından yararlanmasını engellediğini, bunların arasında direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temasın bulunduğunu ifade etti.

Tatar, 62 yıldır Kıbrıslı Türklerin uluslararası sistemin dışında olduğunu ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunamamasının nedeninin de bu adaletsizliğin devamı olduğunu vurguladı.

Cenevre'de dün başlayan ve Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, Kıbrıs Türk ve Rum tarafının yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty ile beraberindeki heyetler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'den, Kıbrıs'ta resmi görüşmelerin yeniden başlayabilmesi için 'egemen eşitlik' şartı - Son Dakika

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