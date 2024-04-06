KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, AA'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümünü kutladı.
Ertuğruloğlu, AA'nın kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kurtuluş Savaşı'nda Türk halkının haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA'nın 104. yaşını tebrik eden Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulmasında da etkin olan, dünyada önde gelen en saygın ajanslar arasında yer alan AA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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