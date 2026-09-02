KKTC gemi kazasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi - Son Dakika
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KKTC gemi kazasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi

KKTC gemi kazasında ölen Gülcan Gürel, Mersin\'de düzenlenen törenle toprağa verildi
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KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Gülcan Gürel (33), memleketi Mersin'de toprağa verildi. Mersin Şehir Hastanesi taşeron firması çalışanı Gürel'in cenaze törenine Vali Atilla Toros, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında yaşamını yitiren Gülcan Gürel (33), Mersin'de toprağa verildi. Gülcan Gürel'in KKTC'de asker olan kardeşi Mehmet Payam'ı ziyarete gittiği belirtildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Mersin Şehir Hastanesi taşeron firma çalışanı 1 çocuk annesi Gülcan Gürel'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Mersin'e getirildi. Toroslar ilçesinde bulunan Güneykent Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine Mersin Valisi Atilla Toros, Gürel'in yakınları, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Gürel, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gülcan Gürel'in babası Bayram Payam, kız kardeşi Eda Payam ve kızı Tusem ile birlikte KKTC'de asker olan kardeşi Mehmet Payam'ı ziyarete gittiği, dönüşte gemi kazasına yakalandığı öğrenildi

Kaynak: DHA

Atilla Toros, Mersin, Kıbrıs, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC gemi kazasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC gemi kazasında ölen Gülcan Gürel, Mersin'de düzenlenen törenle toprağa verildi - Son Dakika
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