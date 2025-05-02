KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması

KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC\'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "TEKNOFEST, Türk milletinin ayağa kalkma isteğinin organizasyonudur.

02.05.2025 13:19
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "TEKNOFEST, Türk milletinin ayağa kalkma isteğinin organizasyonudur. Türk milletinin yükselmesi, TEKNOFEST'lerle daha fazla devam edecek." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik alanındaki AA standını ziyaret eden Çavuşoğlu, AA muhabirine, daha önce TEKNOFEST etkinliğine katıldığını ve bunun gurur verici bir festival olduğunu söyledi.

"Gurur duyuyoruz"

Çavuşoğlu, etkinliğe sadece "festival" demenin haksızlık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, Türk milletinin ayağa kalkma isteğinin organizasyonudur. Bu festival gerekçesiyle binlerce proje üretiliyor, yüz binlerce insan bunun için kafa yoruyor ve çalışıyor. Bu organizasyon sayesinde eğitimimiz, somut üretimlere, icatlara doğru yolculuğa çıkıyor. Öğrencilerin yaptığı yazılımları, üretimleri gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Türk milletinin yükselmesi, TEKNOFEST'lerle daha fazla devam edecek. KKTC'de düzenlenmesi bizim için çok büyük bir mutluluk. Düzenleyenlere, fedakarlık yapanlara, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'deki AA standını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

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