KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle birlikte Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, Trabzon'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile protokol imzalamak için kente geldiklerini ve KKTC'deki öğrencilerin bu üniversitelere gelmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'den gelen öğrencilerin farklı üniversitelerdeki imkanlarla yeni insanlarla karşılaşarak farklı bir dünyaya açıldığını ifade etti.

13.06.2024 17:53
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle TGC'ye ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çavuşoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile protokol imzalamak için kente geldiğini, protokol ile güçlü altyapısı olan üniversitelere KKTC'deki öğrencilerin gelebilmesinin önünü açmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'den yaklaşık 40 bin öğrencinin KKTC'de eğitim gördüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "KKTC'nin nüfusunun ciddi bir yüzdeliği de Karadeniz Bölgesinden. Dolayısıyla orada herkesin bir hemşehrisi, bir akrabası ve bir bağı var. Bizim adamız da zaten çok güzel, samimi, sıcak bir ada." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'den gelen öğrencilerin farklı üniversitelerdeki imkanlarla, farklı bir dünyaya açıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zaten kendi anlayışıma göre üniversite eğitimi insanların doğup büyüdüğü yerde değil, daha farklı alanlarda olmalı, yeni insanlarla karşılaşılmalı. Bu anlamda bizim ada çocuklarının, büyük kara parçalarına çıkması gerekiyor. Buralarda kıymetli çocukların da farklı ülkelerden gelen insanlarla karşılaşması gerekiyor. Karşılıklı böyle bir değişim programı şeklinde düşünerek biz buradaki çocukları davet etmeye, bizimkileri de buraya getirmeye geldik."

TGC Başkanı Ersen Veda Küçük ise ziyareti dolayısıyla teşekkür ettiği Çavuşoğlu'na cemiyetin çalışmalarına ilişkin bilgi aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Milli Eğitim Bakanı Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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