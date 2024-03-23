KKTC, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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KKTC, Moskova'daki Terör Saldırısını Kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadı. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının lanetlendiği ve Rusya halkına taziye ve geçmiş olsun dileklerinin iletilerek, sivil halka yönelik şiddet ve terör saldırılarının kınandığı belirtildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, saldırıyı kınayarak Rus halkına ve hükümetine taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Moskova'daki terör saldırısında 133 kişi hayatını kaybederken, yüzden fazla kişi yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

23.03.2024 22:49
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına yönelik bir açıklama yayımladı.

KKTC'nin, 22 Mart akşamı konser salonuna yapılan terör saldırısının lanetlendiği ifade edilen açıklamada, "Tüm dünyada, sivil halka yöneltilen her türlü şiddet ve terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyor, bu vahim saldırı nedeniyle etkilenen Rusya halkına yürekten taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya platformundan yayımladığı mesajda, onlarca sivilin yaşamını yitirdiği, 100'den fazlasının da yaralandığı Moskova'da yaşanan terör saldırısını kınayarak, Rus halkına ve hükümetine taziye ve geçmiş olsun dileklerini sundu.

Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

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