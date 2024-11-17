KKTC\'nin 41. Yılı Londra\'da Kutlandı

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KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü, Londra'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere Parlamentosunun Lordlar ve Avam Kamarası üyeleri ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Keskin, buradaki konuşmasında, "KKTC, varoluşu, özgürlüğü, egemenliği ve hakları için yıllarca mücadele eden ve esarete boyun eğmemek için canı pahasına direnen kahraman Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin en kıymetli eseridir." dedi.

Kıbrıs konusunda yapılan müzakerelerin Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Keskin, "Ada'da adil ve sürdürülebilir bir anlaşma, ancak mevcut gerçekleri esas alan bir vizyonla mümkündür." ifadesini kullandı.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyü tescil eden iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Keskin, " Birleşik Krallık'tan beklentimiz, Kıbrıs meselesinde Ada'daki somut gerçeklerle uyumlu bir yaklaşım benimsemeleri ve Kıbrıs Türk halkına yönelik eşitlik temelinde somut adımlar atmalarıdır." diye konuştu.

Keskin, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu üyelerine de KKTC'nin daha da ilerlemesi için görev düştüğünü söyledi.

Konuşmanın ardından KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.