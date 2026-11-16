KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Cenevre'de Güven'in ev sahipliğinde kutlandı - Son Dakika
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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Cenevre'de Güven'in ev sahipliğinde kutlandı

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KKTC\'nin 43. kuruluş yıl dönümü Cenevre\'de Güven\'in ev sahipliğinde kutlandı
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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü, Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven'in ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde kutlandı. Programa Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ile BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Ayşe Sözen Usluer'in de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü İsviçre'nin Cenevre kentinde kutlandı.

KKTC'nin Cenevre Temsilcisi Mustafa Güven'in ev sahipliğinde düzenlenen programa Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Dünya Ticaret Örgütü nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hakan Çakıl, Cenevre Başkonsolosu Salih Boğaç Güldere ve eşi Şebnem Güldere katıldı.

Güven, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı programda yaptığı konuşmada, katılımları ve KKTC'ye her ortamda her türlü desteği sağladıkları için davetlilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
Mustafa GüvenDiplomasiTürkiyeİsviçreCenevreKıbrısGüncelDünyaSon Dakika

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