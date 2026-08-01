KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

KKTC\'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri\'de ziyaretlerde bulundu
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de bazı ziyaretler yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de bazı ziyaretler yaptı.

Çeşitli programlara katılmak için kente gelen Tatar, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tatar, Vali Çiçek ile Türkiye ve KKTC arasındaki güçlü bağlar, kardeşlik ilişkileri ve çeşitli alanlarda yürütülebilecek işbirliği konularını görüştü.

Tatar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

Burada konuşan Tatar, Kayseri'deki askeri birliklerin Kıbrıs Barış Harekatı'nda oynadığı role dikkati çekti.

Tatar, Kayseri'den Ercan Havalimanı'na sağlanan direkt uçuşların hem turizm hem de ticaret açısından önemli olduğunu belirterek kentteki insanların KKTC'yi ziyaret etmelerini, kaynaşmalarını, üniversite eğitimi için tercih etmelerini önemsediklerini vurguladı.

Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri'ne katılmak için kente geldiğini dile getiren Tatar, her yıl geleneksel olarak yapılan etkinlik kapsamında bir konferans vereceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün tartışmaya açıldığı, Türk askerinin adadan çekilmesi gibi söylemlerin olduğu bir çözüm modelinin içinde olmayacaklarını vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Bizim anlayışımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi politikası da böyledir. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm, bizim için yegane Kıbrıs Türk halkının gelecekte barış, güven ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir çözüm modelidir. Eğer bir çözüme şu anda ulaşmazsak zorluklarımız ve sıkıntılarımız vardır, bunu herkes biliyor. Kıbrıs Türkü çok fedakarlıklar yapmıştır, binlerce şehitleri vardır. Türkiye, Mehmetçik ve Mücahitlerle büyük mücadele verdikten sonra 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, daha sonra federal devlet ve 1983'te Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs'ta bugün huzur, güvenlik, refah vardır. "

Her geçen gün yeni yatırımlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde refahın arttığını ve ülkenin daha geliştiğini ifade eden Tatar, "Tanınmamış olmanın sıkıntıları vardır ama inşallah uzun vadede bunlar da geride kalacaktır. Oraya ulaşabilmek için milli birlik ve beraberlik, Türkiye ile iyi ilişkiler, münasebetler ve dolayısıyla tek vücut, tek yürek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı, özgürlüğü ve onurlu yaşamı hepimiz için çok önemlidir." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da Tatar'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Büyükkılıç, ziyarette Tatar'a el dokuması halı hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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