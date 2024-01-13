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KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı - Son Dakika
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KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 12'nci yılında Lefkoşa'daki anıt mezarının başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Denktaş ailesi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başbakan, eski Cumhurbaşkanı, büyükelçi, siyasi liderler ve diğer yetkililer katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş'a çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Konuşmalarında Denktaş'ın liderlik ve vatanseverlik özelliklerine vurgu yapıldı ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine olan bağlılığı dile getirildi.

KKTC\'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıldı
13.01.2024 - 15:05,  Güncelleme: 15:10
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 12'nci yılında Lefkoşa'daki anıt mezarının başında törenle anıldı.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre törene, Denktaş ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve kurum temsilcileri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar anıt mezara çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Denktaş'a bir kez daha rahmet dileyerek kendisini özlem ve sevgiyle andığını ifade etti.

Denktaş'ın, dedesinin "acaba Türk askeri ne zaman adaya geri dönecek" şeklindeki ifadelerini çocuk yaşlarda benimsemiş olduğunu aktaran Tatar, Denktaş'ın hayatını Kıbrıs Türk halkının haklı davasına adadığını söyledi.

Denktaş'ın 1960 Anlaşmaları sürecinde Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklığının sağlanması ve yine bu süreçte Türkiye'nin garantör ülke olarak yer almasında hukukçu kimliği ile büyük rol üstlendiğini anımsatan Tatar, "O, bizlere Anavatan sevgisini öğretmiştir." dedi.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve egemenliğini engelleyen hiçbir eyleme boyun eğmeyeceklerini dile getiren Tatar, "Çünkü Denktaş'tan aldığımız vasiyet, egemenliktir, devlettir, Türkiye sevgisidir." diye konuştu.

"Burada, tarih yazmış bir lider 12 yıldır yatıyor"

Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da "Burada, tarih yazmış bir lider, 12 yıldır yatıyor. 12 yıldır burada Kıbrıslı Türkü cemaat seviyesinden alıp halk seviyesine ulaştıran, bizleri devlet sahibi yapan bir devlet adamı yatıyor." ifadelerini kullandı.

Serdar Denktaş, bu yıl babasının doğumunun da 100'üncü yılı olduğunu belirterek yıl boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını duyurdu.

Tören, konuşmaların ardından edilen dualarla tamamlandı ve katılımcılar, Denktaş'ın kabrini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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