KKTC\'ye Türkiye\'den 29 Araç Hibesinin Teslimi

Türkiye tarafından hibe edilen 29 itfaiye ve polis hizmet aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Polis Genel Müdürlüğüne törenle teslim edildi.

Lefkoşa'daki Polis Genel Müdürlüğünde yapılan teslim törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, teslim edilen araçların hem güvenlik hem de yangın ile mücadelede KKTC'ye güç katacağını ifade ederek, Türkiye'nin desteğinde uygulamaya geçirilen projelerin, KKTC'nin refahına katkı sağladığını söyledi.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) Limasol'daki orman yangınları için işbirliği teklif ettiklerini fakat böyle insani bir konuda dahi Rum Lider Nikos Hristodulidis'in tekliflerini reddettiğini anımsattı.

Türkiye'nin her alanda KKTC'yi desteklemesini mutlulukla karşıladıklarını vurgulayan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti ile kardeşlik bağlarımız her geçen gün daha da değer buluyor. Bu tür temas ve işbirlikleri, KKTC'nin refah ve mutluluğunun güçlü adımlarla geleceğe yürüyebilmesi için dayanak oluyor." ifadesini kullandı.

Törende, konuşmaların ardından Türkiye tarafından hibe edilen 29 itfaiye ve polis hizmet aracının, KKTC Polis Genel Müdürlüğüne teslimi gerçekleştirildi.