Filo Denizcilik seferleri durduruldu, Akgünler devreye giriyor
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik'in tüm deniz seferlerini ikinci emre kadar durdurdu. Akgünler Denizcilik 1 Eylül'den itibaren seferlere başlayacak; Pegasus da ek sefer ve indirim sağlayacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi.
Ayrıca Pegasus Havayollarının, sadece yarın için 4 adet ek sefer koyarak, yapılacak uçuşlara yönelik indirimli bilet satışına da başladığı kaydedildi.
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