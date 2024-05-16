Kobani Bahanesiyle Yargılanan 108 Sanığın Karar Duruşması Başladı - Son Dakika
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Kobani Bahanesiyle Yargılanan 108 Sanığın Karar Duruşması Başladı

Kobani Bahanesiyle Yargılanan 108 Sanığın Karar Duruşması Başladı

Kobani bahanesiyle gerçekleşen 6-8 Ekim 2014 eylemlerine ilişkin açılan davanın karar duruşması başladı. Terör örgütü PKK elebaşıları ve eski HDP eş genel başkanları da dahil olmak üzere 108 sanığın yargılandığı davanın sonucu merakla bekleniyor. Duruşma öncesi siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları da kampüs önünde toplandı. DEM Parti ve CHP heyeti de duruşmayı takip etmek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. Kararın adaletli bir şekilde verilmesi ve bütün sanıkların beraat etmesi talep ediliyor.

16.05.2024 12:27
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyetinin 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari olan sanıklar hakkındaki hükmünü açıklaması bekleniyor.

Duruşmada, mahkeme başkanı dosyaya gelen evrak bulunduğunu belirterek sanık avukatlarına söz verdi. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Duruşma öncesi, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve davayı takip etmek isteyenler kampüs önünde toplandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mahkeme heyetinin bugün tarihi bir karar verebileceğini belirterek, dava dosyanın gizli tanıklarla zorlama, yorumlarla hazırlandığını öne sürdü. Bakırhan, "Dosyadaki boş delillerle tutuklu olan arkadaşlarımızın umuyorum bugün tahliyeleri gerçekleşir." diye konuştu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye tarihi açısından oldukça önemli davanın karara bağlanacağını beklediklerini ifade ederek, "Kanun işlesin, yasalar işlesin ve Kobani kumpas davasıyla yargılanan bütün arkadaşlarımız beraat alsın." dedi.

"Hiçbir siyasal yapıya bakmayın, vicdanınıza göre karar verin"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da uzun süredir görülen bu davada kararın, dosyadaki delillere göre verilmesi gerektiğini söyledi.

Adaletin yerine gelmesini beklediklerini ifade eden Başarır, "Dosyada sadece gizli bir tanık var ve o gizli tanığın ifadeleri savunma tarafından çürütülmüş durumda." değerlendirmesini yaptı.

Duruşmayı yöneten hakimlere de seslenen Başarır, "Bugün beklentimiz lütfen tüm ön yargılarınızdan arının, hiçbir siyasal yapıya bakmayın, vicdanınıza göre karar verin. Burada adalet bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu tip tüm davalara aynı hassasiyeti gösteriyor. Bugün de arkadaşlarımızla bu hassasiyetle davayı takip ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kobani Bahanesiyle Yargılanan 108 Sanığın Karar Duruşması Başladı - Son Dakika

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