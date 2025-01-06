KOBİ\'lere 22 Milyar Lira Destek

Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün devreye alınan Küresel Rekabetçilik ve Kapasite Geliştirme destek programlarıyla bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kacır, KOSGEB'de gerçekleştirilen "Büyüme ve Küreselleşme Destekleri Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de sayıları 105'i bulan teknoparklarla 11 binden fazla teknoloji girişiminin inovatif çalışmalara imza attığını bildirdi.

Özel sektör bünyesindeki 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezinde çalışma yürütüldüğüne işaret eden Kacır, "Kurduğumuz AR-GE ekosistemiyle özel sektörümüzün öncülüğünde AR-GE harcamalarımız 1,2 milyar dolardan 16,1 milyar dolara çıktı. AR-GE personeli sayımız 29 binden 291 bine yükseldi. Bu kazanımları elde etmemizde, ülkemizdeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan, istihdamın yüzde 71'ini sağlayan, AR-GE harcamalarımızın yüzde 30'unu, ihracatımızın yüzde 35'ini gerçekleştiren KOBİ'lerimiz önemli bir pay sahibidir." diye konuştu.

Kacır, KOBİ'leri tüm imkanlarıyla desteklemeye devam ettiklerini bildirerek, KOSGEB'i 22 yılda 1 milyon 350 bin işletmeye 188 milyar lira destek sunan, KOBİ'lerin ve girişimciliğin hamisi bir kuruma dönüştürdüklerini anlattı.

"Geçen yıl 13,2 milyar lira destek sağlandı"

Geçen yıl 57 bin işletmeye sağlanan destek tutarının 13,2 milyar lira olduğunu aktaran Kacır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KOSGEB'in 40'a yakın farklı programını 4 ana başlıkta yalınlaştırdık. Programları, tohum aşamasından küreselleşmeye kadar ihtiyaçların esnek şekilde karşılanabileceği 'girişimcilik, sürdürülebilirlik, ölçek büyütme ve küresel rekabet' başlıklarında topladık. Yeniden yapılandırdığımız Girişimci Destek Programı'nın destek üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardık. Programımızla 17 bin 880 girişimcimize 613 milyon lira destek sunduk. 81 ilimizde düzenlediğimiz girişimci seçmeleriyle 1064 girişimi 1,5 milyar lira destekleme kararı aldık. 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı' kapsamında 2024'te 21 bin işletmemize 7,3 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. KOBİ'lerimizin yüksek katma değerli üretimle rekabet avantajını artıracak, uluslararası standartlarda verimli üretime entegre olmalarını sağlayacak adımları da süratle devreye alıyoruz."

"KOBİ'lerin inovasyonuna destek"

Kacır, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 866 KOBİ'ye 2,1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğinde 300 milyon avro tutarındaki finansman desteğini KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine sunduklarını söyledi.

KOBİ'lere yaptıkları yatırımların, ülkeye ve ekonomiye artı değer olarak geri döneceğine işaret eden Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"KOBİ'lerimizin ekonomimiz ve değer zincirimizdeki katkısını güçlendirdikçe Türkiye Yüzyılı hedeflerimize bir adım daha yaklaşacağız. Bugün devreye aldığımız 2 yeni destek programımız da bunun kıymetli bir göstergesidir. Destek programlarımızdan ilki olan 'Küresel Rekabetçilik Destek Programı' ile KOBİ'lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini destekliyoruz. KOBİ'lerimizin yeni teknolojileri en verimli ve başarılı şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefleyen program doğrultusunda, 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sağlıyoruz. Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı bir ihracat ve AR-GE performansı gerçekleştiren Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren Turcorn 100 Programı kapsamına alınan girişimlerimiz bu programdan yararlanabilecek."

"Bankalarla işbirliği içinde yürüteceğiz"

Kacır, KOBİ'lerin inovasyon kabiliyeti kadar kapasite geliştirme yatırımlarının da sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırma sürecinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla da işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyeceğiz." dedi.

Programla imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel AR-GE faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerin üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılayacaklarını aktaran Kacır, "KOBİ'lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak program kapsamında 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sunuyoruz. Hedefimiz, bu iki program kapsamında bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak. Her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile işbirliği içinde yürüteceğiz." diye konuştu.

"İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz"

Bakan Kacır, gelecek dönemde finansmana erişim güçlüğü çeken KOBİ'lerin ve emek yoğun sektörlerin daha fazla yanında olacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı muhafaza etmek adına bu ay KOSGEB eliyle İstihdamı Koruma Programı başlatıyoruz. Bu sektörlerde geçtiğimiz yılın iş gücü düzeyini bu yıl da koruyan KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi sağlayacağız. Ülkemizin kalkınmasının lokomotifi KOBİ'lerimizin önünü açtıkça, onların büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna önemli katkılar sağlayacaklarına inancımız tamdır."