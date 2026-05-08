KOBİ\'lere Destek Artışı

SAVUNMA, Uzay ve Havacılık Alanında Tedarikçileri Geliştirmeye Yönelik İş Birliği İmza Töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için destek tutarını-kredi tutarını 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkaracağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Tedarikçileri Geliştirmeye Yönelik İş Birliği İmza Törenine katıldı. Törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Sayın Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor İhsan Kaya, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Sayın Yusuf Kıraç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, TÜRKSAT Uydu Haberleşme, Kablo TV ve İşletme A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Sayın Mikail Akbulut, SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri Levent Kerim Uça katıldı.

'ASELSAN TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ'

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortaya koyduğu güçlü irade sayesinde Türkiye, dünyada kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen, üretebilen 11 ülkeden biri oldu TÜRKSAT 6A ile. Ben inanıyorum ki TÜRKSAT 7A projesinde de yine milli teknoloji müesseselerimiz el birliği, güç birliği yapacaklar ve bu yerli-milli kabiliyeti daha ileri seviyelere inşallah taşıyacaklar. Ben sıklıkla şunu vurgulamaya gayret ediyorum: İnanıyorum ki bu Saha Expo alanını ziyaret eden herkes şu hakikati müşahede etmektedir: Türk savunma sanayisinin alametifarikası büyük bir ekosistem inşa etmiş olmasıdır. Dünya çapında, küresel ölçekte savunma sanayi devi olarak tarif edebileceğimiz müesseselerimiz var. Bugün ASELSAN Türkiye'nin en değerli şirketi. 40 milyar dolara yakın bir şirket değeri var ASELSAN'ın. ve benzer şekilde savunma sanayinde dünya ölçeğinde TUSAŞ gibi, ROKETSAN gibi, Baykar gibi, MKE gibi dev müesseselerimiz var" dedi.

'KOBİ'LERİMİZE 20 MİLYON LİRAYA KADAR 6 AYI GERİ ÖDEMESİZ, 36 AY VADELİ, 20 PUAN FİNANSMAN DESTEĞİ VERİYORUZ'

Bakan Kacır, "Savunma sanayi sadece bu büyük müesseselerden ibaret değil. Bunların etrafında kümelenmiş 4 bine yakın KOBİ'den, teknoloji girişiminden, üniversitelerden, araştırma merkezlerinden, enstitülerden, velhasıl adeta bir dağıtık sinir ağında ortak inovasyon ve üretim zekasına sahip kocaman bir ekosistemden bahsediyoruz aslında Türk savunma sanayinden söz ettiğimizde. İşte bu ekosistemi güçlendirmek Türkiye'ye dünya çapında platformlar, sistemler kazandırdı. İnanıyorum ki burada atılan imzalar, hayata geçecek projeler inşallah Türkiye'yi çok daha ileri hedeflere de taşıyacak. Bizim bir araya gelmemize vesile olan KOSGEB'in Kapasite Geliştirme Programı'nın; savunma, havacılık ve uzay sektörüne yönelik önümüzdeki dönemde daha güçlü destekler sunacak olması. Biz bu programda kapasite geliştirme odaklı projeler yürüten KOBİ'lerimize 20 milyon liraya kadar 6 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli, 20 puan finansman desteği veriyoruz kullandıkları kredilerde" diye konuştu.

'KOBİ'LERİMİZ İÇİN KREDİ TUTARINI 20 MİLYON LİRADAN 30 MİLYON LİRAYA ÇIKARACAĞIZ'

Bakan Kacır, "Bu programı savunma, havacılık ve uzay odağında bir özel pencereyle güçlendirmiş olacağız. Buradaki paydaş kurumlarımız; HAB, SAHA İstanbul, Turkish Technic, TÜRKSAT, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfımız, Türkiye Uzay Ajansı ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın ekosistemindeki KOBİ'lere özgü bir pencere açacağız bu programda. Özellikle bu ana müesseselerin projelerini yürüten veya tedarikçisi olan KOBİ'lere öncelik vereceğiz ve buradan da ilk kez müjdesini vermiş olayım: KOBİ'lerimiz için, bu program kapsamında destekleyeceğimiz KOBİ'lerimiz için destek tutarını-kredi tutarını 20 milyon liradan 30 milyon liraya çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

'UYGUN ŞARTLARLA SEÇİLECEK OLAN FİRMALARA BELLİ SEKTÖRLERDE KREDİ VERİLECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Bakanımızın başlatmış olduğu sektörü destekleme, uygun kredilerle, bugünkü şartlarda gerçekten uygun kredilerle sektörü destekleme girişimi noktasında ben de gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Bu kapsamda da bu sektörler; savunma sanayinden havacılığa kadar, bütün hızlı tren teknolojilerine kadar bunlar birbirini besleyen, birbirini tetikleyen sektörler. Biz de TÜRKSAT olarak 6A'yı yerli ve milli olarak üretip mühendislerimizle beraber göndermiş ve geçen yıl da devreye almıştık Bakanımızın da beraberinde, Cumhurbaşkanımızla beraber katıldığımız törende. Şimdi TÜRKSAT'ın ilgili sektörlerinde aynı şekilde bir kredi verilmesi noktasında, uygun şartlarla seçilecek olan firmalara belli sektörlerde kredi verilecek. Bu bizim için kıymetli. Siz alt sektörleri beslediğiniz ölçüde çok daha yukarıya doğru, uzaya doğru, havaya doğru gitme imkanınız olur. Onun için çok çok kıymetli buluyorum ve inşallah burada alınan kredilerin en iyi şekilde kullanılması, sağlanan desteklerin en iyi şekilde kullanılması ve onun sonucunun alınmasının da elbette hep beraber takipçisi olacağız" dedi.