KOBİ'lere Uluslararası Destek Fırsatı - Son Dakika
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KOBİ'lere Uluslararası Destek Fırsatı

10.06.2025 11:11
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TÜBİTAK, KOBİ'leri uluslararası projelere desteklemek için çağrı başlattı; son başvuru 1 Ekim.

Türkiye'deki KOBİ'ler, TÜBİTAK'ın da paydaşı olduğu uluslararası çağrı kapsamında sağlanacak desteklerle Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Lüksemburg ve İsviçre'deki işletmelerle işbirliğine giderek teknolojik yetkinliklerini geliştirebilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "KOBİ'lerin Uluslararası Araştırma Faaliyetleri Ağı"nın (IRA-SME) 36'ncı çağrısıyla KOBİ'lerin dahil olduğu uluslararası araştırma, geliştirme ve yenilik projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Ağ, KOBİ'lerin uluslararası projeler aracılığıyla teknolojik bilgi birikimi kazanmalarını, gerekli işbirliği ağlarında bulunmalarını ve küresel rekabet edilebilirliklerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Türkiye'den TÜBİTAK'ın koordinasyonu sağladığı yeni çağrıyla ülkedeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, KOBİ'lerin uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin KOBİ'ler bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Çağrı kapsamında değerlendirilecek projelerde "teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün", "teknolojik süreç yeniliği" odaklı projeler tercih edilecek. "Yeni ürün üretilmesi", "ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi", "maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi", "yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi" hedefleri olan projelere destek verilecek.

AR-GE aşamalarında katkı için kavram geliştirmeden prototip üretimine, pilot tesis kurulumundan deneme üretimi yapılmasına kadar çeşitli konulara öncelik verilecek.

Türkiye'den son başvuru tarihi 1 Ekim

Bu kapsamda, çağrıyla Almanya, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon bölgeleri), Brezilya, Çekya, Lüksemburg ve İsviçre'de yer alan KOBİ'lerle ikili ve çok taraflı işbirliğine olanak tanınacak.

Uluslararası çağrı metnine "www.ira-sme.net" sitesinden ulaşılabiliyor. 2 Temmuz saat 16.00'da çağrının diğer katılımcı ülkeleriyle birlikte çevrim içi bir bilgi günü düzenlenmesi planlanıyor. Bilgi gününe katılım için "https://aifprojekt.webex.com/weblink/register/r55108823637cc0f1c9bd4d1c097f6051" bağlantısından kayıt oluşturulması gerekiyor.

Çağrıda, Türkiye'den son başvuru tarihi 1 Ekim, son e-imza tarihi 8 Ekim olarak belirlendi.

Başvuru kriterleri

Çağrıya Türkiye'den başvurularda sanayi-akademi işbirliği önerildi. Çağrı kapsamında, en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecek.

KOBİ'lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları öneriliyor.

Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmeyecek.

En fazla 36 ay süreli projelerde destek üst limiti 325 bin avro

Desteklenecek proje başına üst limit 325 bin avroyu aşamayacak. Yürütücü kuruluş başına yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için tutar 100 bin avroyu, özel kuruluşlar için 325 bin avroyu geçemeyecek.

Proje süresi en fazla 36 ay olacak. Çağrı kapsamında yurt içi/dışı bilimsel kongre ve konferans gibi toplantılara katılım için yapılacak seyahatlere en fazla 116 bin lira ve proje ortakları arasında çalışma ziyareti gibi faaliyetlere ilişkin yapılacak seyahatlere de en fazla 195 bin lira olmak üzere yürütücü kuruluş başına toplamda en fazla 311 bin liraya kadar ödenek istenebilecek.

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 100 desteklenecek. Büyük ölçekli özel kuruluşlar, kabul edilen bütçeleri üzerinden yüzde 60 ve KOBİ'ler yüzde 75 destek alabilecek.

Türkiye'den çağrıya başvurular, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Brezilya, Türkiye, Tübitak, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KOBİ'lere Uluslararası Destek Fırsatı - Son Dakika

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