Koca Seyit, 111. Yılda Unutulmadı

18.03.2026 19:59
ÇANAKKALE Savaşları'nın kahramanlarından 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünde Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Savaşın yoğun olduğu dönemde sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk için 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 11'inci yıl dönümünde Havran'ın Kocaseyit köyündeki mezarı başında tören düzenlendi. Anma programına Havran Kaymakamı Muhammet Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından üç kez saygı atışı gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Katılımcılar, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakarak minnet ve şükran duygularını ifade etti.

Kaynak: DHA

İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Andrew Robertson’dan Galatasaray’a övgü Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük

19:43
Liverpool maçı öncesi Galatasaray’da sarı alarm
Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da sarı alarm
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:24
Aslan tur peşinde İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
17:48
İsveç: Vatandaşımız bugün İran’da idam edildi
İsveç: Vatandaşımız bugün İran'da idam edildi
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Advertisement
