 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaali'de Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaali'de Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi açılıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraftan oluşan 'Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi' 22 Aralık'ta açılacak. Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kocaali\'de Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi açılıyor
15.12.2023 - 17:43,
Abone Ol

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 22 Aralık'ta "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği 50 fotoğraftan oluşan sergi, Kocaali 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda izlenime sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, "İsrail'in yapmış olduğu katliamları bütün dünyaya duyurmak, ilçemizde de bu sağduyuyu diri tutmak, Hz. İbrahim'e 'su taşıyan karınca' misali, safımızın belli olması adına Kocaali Kaymakamlığı, Kocaali Belediyesi ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle 'Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi' çalışması düzenliyoruz. Bütün hemşerilerimiz davetlidir." ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Aralık'taki açılışın ardından 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sanat, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaali'de Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi açılıyor - Son Dakika


17:16
Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin? Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16
Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15
Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06
Yavru Aslan Öldü Yavru Aslan Öldü
15:52
Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46
Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi

Son Dakika
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:16 Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme! Fatih Terim'e inceleme başlatıldı
16:15 Reklamlardan bıkanları mest edecek adım! Google, 4 Ocak'ta üçüncü taraf çerezlerini kapatıyor
16:06 Yavru Aslan Öldü
15:53 Köpek saldırısında ağır yaralanan, acılı babasının bile umudunu yitirdiği Tunahan'dan haber var
15:52 Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15:49 Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
15:46 Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta çekilecek kura ile belli olacak
15:35 Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan entübe edildi
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 17:43:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaali'de Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement