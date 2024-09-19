Kocaeli Barosu'nda Plaket Töreni

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, mesleğinde 40 ve 50 yılını dolduran Kocaeli Barosu'na kayıtlı 13 avukata plaket takdim etti.

Kocaeli Barosu'nda düzenlenen programda konuşan Sağkan, avukatlık mesleğinde 40 ve 50'nci yılını tamamlayan büyüklerine beratlarını takdim etmenin kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine aklı ve bilimi miras bıraktığını belirten Sağkan, meslek büyüklerinin de onun ilkelerini ve devrimlerini savunmayı, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sahip çıkmayı ve bunlar için mücadele etmeyi kendilerine öğrettiğini kaydetti.

Kocaeli Barosu'nun 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinden ağır etkilenen illerde bütün meslektaşlarına ve yurttaşlara el uzattığını vurgulayan Sağkan, "Bu sebeple kıymetli başkanıma, önceki dönem başkanlarıma, yönetim kurulu üyelerimize ve çok kıymetli meslektaşlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Sağkan, meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatları tebrik etti.

Konuşmaların ardından meslekte 50 yılı geride bırakan 9, 40 yılı dolduran 4 avukata plaket ve beratları takdim edildi.

Programa, Kocaeli Baro Başkanı Mehmet Gül, eski baro başkanları, avukatlar ve aileleri katıldı.