Kocaeli Başiskele'de otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Başiskele'de otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli Başiskele\'de otomobilin çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

08.05.2024 22:17
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin yayaya ve elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

D-130 kara yolu Gölcük istikametinde seyreden Sefa T. yönetimindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, Sepetlipınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki yayaya, ardından beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın arka kısmı bir iş yerine çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kimliği öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı araç sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, aracın yayaya çarptıktan sonra beton elektrik direğine vurarak ikiye ayrıldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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