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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Basın Onur Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Basın Onur Günü'nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Atatürk'ün düzenlediği ilk basın toplantısının Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı toplantı olduğunu belirterek, tüm gazetecilerin Basın Onur Günü'nü kutladı. Büyükakın, basının kurtuluş savaşında önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, basın mensuplarının ülkenin kurtuluşuna, inşasına ve ilerlemesine benzersiz katkılar sunduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Basın Onur Günü\'nü kutladı
15.01.2024 - 14:58,
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Ocak Basın Onur Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Atatürk'ün düzenlediği ilk basın toplantısının aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı toplantı olduğunu belirtti.

Tüm gazetecilerin Basın Onur Günü'nü kutlayan Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin cenazesine bile katılamayarak buradaki toplantıya iştirak etmesi, Cumhuriyet'in kuruluşuna ve Milli Mücadele'ye yönelik azmi, kararlılığı, fedakarlığı açısından da çok kıymetli bir göstergedir." ifadesini kullandı.

Büyükakın, 16 Ocak 1923 tarihinin sadece Türk basın tarihi açısından önemli olmadığına, ülkenin inşasına, kurtuluşuna da vesile olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"O tarihte Mustafa Kemal Paşa, İzmit'te, Abdülaziz'in Av Köşkü olarak da bilinen tarihi köşkte, Adnan Adıvar'ın yaptığı organizasyonla bir grup gazeteciyle buluştu. Akşam 9'da başlayan toplantı, sabah 3'e kadar sürdü. Bu toplantı, Erzurum ve Sivas kongreleri kadar önemli bir toplantıydı. Çünkü kongrelerde Milli Mücadele'ye ilişkin kararlar alınmıştı. İzmit basın toplantısında ise Türkiye'nin yeni rotası çizilmişti. Yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağı, basın toplantısında ilk kez söylendi.

Kurtuluş Savaşı, milletimizin yüz akı, övüncü, iftiharı ve destanlaşan büyük zaferidir. Savaşın en başından itibaren basın mensuplarımız önemli misyon üstlendiler. Her türlü zor şartlara, imkansızlıklara göğüs gererek halkımızın, askerimizin sesi oldular. Bu efsanevi mücadeleyi, zaferlerimizi, şehitlerimizi dünyanın dört bir köşesine duyurdular. Mazlum halkların umudunu, dostlarımızın iftiharını canlı tuttular. O gün Anadolu basınımız, Kurtuluş Savaşı'ndan alnının akıyla çıktı.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin kurtuluşunda yazdığı cesaretli yazılar ve haberlerle halkımıza umut ışığı olan, Türkiye'nin kurtuluşuna, inşasına, şekillenmesine, ilerlemesine benzersiz katkılar sunan basın mensuplarımızın Basın Onur Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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