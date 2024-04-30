Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükakın, mesajında, Türkiye'nin istikrarı için alın teri döken ve emek veren işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti. Ayrıca, emekçilerin ülkenin büyümesine ve gelişimine katkı sağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayarak, tüm emekçi kardeşlerini canı gönülden kutladığını ifade etti. Büyükakın, 1 Mayıs'ın işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğunu belirterek, emeğe saygının yollarını açmaya devam edeceklerini söyledi.

30.04.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Türkiye'nin istikrarı için alın teri döken ve emek veren işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Emekçilerin, bir ülkenin büyümesine ve emin adımlar atmasına katkı sağlayan en önemli unsur olduğunu belirten Büyükakın, "İşçi kardeşlerimiz ülkemizin çimentosudur. Ailesine helal kazanç götüren, ülkesinin gelişimine katkı sağlayan tüm emekçi kardeşlerimizi canı gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, 1 Mayıs'ın işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz emeğe, alın terine büyük önem vermiştir. İşçinin emeğinin hakkının derhal ve eksiksiz olarak ödenmesi konusunda kesin hükümler ortaya koymuştur. Helalleşmeye ve kul hakkına büyük değer vermiştir. Hatta işçinin alın teri kurumadan hakkının ödenmesi emredilmiştir. Emekçi kardeşlerimize destek olmak için sadece 1 Mayıs'lar da değil, her zaman yanlarındayız. Biz de gerek belediye olarak çalışanlarımızın, gerek kent içindeki emekçilerimizin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmaları için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz. Emeğe saygının yollarını açmaya devam ediyoruz, edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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