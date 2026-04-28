Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden manda üreticilerine 3,4 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kandıra Babaköy'de düzenlenen törenle damızlık manda boğaları kura ile üreticilere teslim edildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez ve diğer yetkililer katıldı.

Köktürk, kırsal kalkınma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Kandıra'nın meşhur mandasının eski günlerine kavuşacağını ifade etti. Başkan Ölmez ise mandanın başkenti Kandıra'da böyle bir projenin gurur verici olduğunu söyledi. Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, modern çiftlik ve mandıra ile bölgesel marka haline geldiklerini vurguladı.

2023'ten bu yana manda üreticilerine toplam 3,4 milyon TL destek sağlandı. Projede canlı hayvanın 200 kilogramlık kısmı hibe olarak karşılanırken, kalan bedel üreticiler tarafından ödeniyor. Bu sayede üreticiler yüksek genetik kapasiteye sahip damızlık boğalara uygun şartlarda ulaşabiliyor.