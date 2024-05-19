Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde Millet Bahçesi Kütüphanesi hizmete açıldı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Millet Bahçesi Kütüphanesi törenle hizmete açıldı.

Bayır Sokak'taki Darıca Millet Bahçesi'nde düzenlenen törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti siyasetinin en temel felsefesinin "insan hayatına dokunuş" olduğunu ifade ederek, alanın sadece Kocaeli'ye değil çevre illere de hizmet edeceğini aktardı.

Yılmaz, "Allah hayırlı ve uğurlu etsin. Çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 19 Mayıs 1919'un seneidevriyesi, bu Cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili ilk adımların atıldığı tarih. Bu güzel hizmet de böylesine güzel bir tarihin hemen arifesinde hizmete alınırken bana da o heyecanı yudum yudum yüreğimde hissettirdi. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise 300 dönümlük Millet Bahçesi'nde hizmete açılan kütüphanenin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençliğe en güzel hizmet olduğunu dile getirdi.

Büyükakın, kütüphanede 20 bin civarında ciltli kitap, 28 bin civarında ise dijital kitap bulunduğunu, ayrıca dijital içerikler için Büyükşehir Belediyesinin tüm kütüphane ağına erişim imkanı sağlandığını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yılmaz ve beraberindekiler, 300 kişilik kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.