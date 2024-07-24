Kocaeli'de 1.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 1.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de 1.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda durdurulan araçlarda yapılan aramada, 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

24.07.2024 22:23
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Kocaeli'de 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan ve narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, 9 paket içerisinde 1 kilo 532 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 1.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 1.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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