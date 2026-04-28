Kocaeli'de 1 Mayıs yürüyüşü için onay alındı

28.04.2026 02:09
Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs'ta İnsan Hakları Parkı'ndan Real Otoparkı'na yürüyüş ve miting için izin aldı. Açıklamada iş cinayetleri, grev yasakları ve çevre sorunlarına dikkat çekildi.

Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs öncesi Eğitim-Sen Kocaeli 1 No'lu Şube binasında toplandı. Toplantıya sendika temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı. İzmit Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, 1 Mayıs'ta saat 13.30'da İnsan Hakları Parkı'ndan Real Otoparkı'na yürüyüş ve miting için onay alındı.

Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Metin Temel tarafından okunan ortak açıklamada, örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırılar, iş cinayetleri, grev yasakları, Kocaeli'de planlanan haddehane projesi ve kadın- gençlerin sorunlarına değinildi. Açıklamada, tutuklu sendikacıların serbest bırakılması, iş cinayetlerinin önlenmesi, grev hakkının engellenmemesi ve çevreye zarar veren projelerin durdurulması talep edildi. 1 Mayıs'ın birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğu vurgulanarak tüm emekçiler alanlara çağrıldı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
