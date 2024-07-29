Kocaeli'de 151 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 151 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 151 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yabancı uyruklular ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

29.07.2024 19:01
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Kocaeli'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 151 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda 151 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyrukluklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Körfez, İzmit ve Kartepe ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de 151 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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