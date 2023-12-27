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Kocaeli'de 2 Tırda 107 Kilogram Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 2 Tırda 107 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan operasyonda 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirildi. Baba oğul olan şüpheliler 28 yıl 6'şar ay hapis ve 540'ar bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli\'de 2 Tırda 107 Kilogram Eroin Ele Geçirildi
27.12.2023 - 09:57,
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Kocaeli'de 2 tırda 107 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin yargılanan baba oğul, 28 yıl 6'şar ay hapis ile 540'ar bin lira para cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba İ.K. ve oğlu M.F.K. ile avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.K, esasa ilişkin savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, olayın başından beri bildiklerini anlattığını ve pişman olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun yarıdan fazlasını kendisinin teslim ettiğini ve bu durumun da gözetilmesini isteyen İ.K, "İlk yakalandığımda bildiklerimi polise anlattım. M.F.K'nin hiçbir şeyden haberi yok. Gaflete düştüm, çok pişmanım." diye konuştu.

M.F.K. ise eski ifadelerini tekrarladığını dile getirerek, bu olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Bu olayı babasının gerçekleştirdiğini savunan M.F.K, beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İ.K. ve M.F.K'yi "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan 28 yıl 6'şar ay hapis ve 540'ar bin lira para cezasına mahkum etti. Tutuksuz sanıklar A.K. ve M.M.K'nin ise beraatine karar verildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 13 Ekim 2021'de Anadolu Otoyolu'nda 2 tırı durdurmuştu.

Narkotik dedektör köpeği "Talisca" ile tırlarda yapılan aramada, dorse çatı iskeletine gizlenen 477 paket halinde 107 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmış, 2 şüpheli daha sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet, Kocaeli, Ceza, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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