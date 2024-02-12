Kocaeli'de 9 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de 9 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli\'de 9 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de kasten yaralama suçundan 9 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

12.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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Kocaeli'de hakkında 9 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 9 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.K'yi (26) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 9 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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