Kocaeli'de Alıkoyma ve Yaralama Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocaeli'de Alıkoyma ve Yaralama Davası Devam Ediyor

10.06.2026 15:17
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Kocaeli'de alıkoyduğu kız arkadaşını yaralayan sanığın duruşmasına devam edildi, rapor bekleniyor.

Kocaeli'de alıkoyduğu kız arkadaşını ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanık H.D, müşteki Y.M.Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumundan istenen kati raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı belirtildi.

Söz verilen müşteki Y.M.Ö, şikayetinin devam ettiğini ve sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

Sanık H.D. ise yaşananlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Mahkemeye heyeti, kati raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Körfez ilçesinde 30 Mayıs 2025'te H.D, kendisinden ayrılmak isteyen Y.M.Ö'yü evinde zorla alıkoymuş, darbedip bıçakla ağır yaraladığı kız arkadaşını baygın halde bir hastanenin acil servisinin önüne bırakmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan H.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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