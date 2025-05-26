Kocaeli\'de Alkollü Adam Pencereden Düştü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bir iş merkezinin 2'nci katında kilitli kalan ve alkollü olduğu öğrenilen Ayhan Ö. (35), pencereden inmek isterken zemine düşüp yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Yenikent Mahallesi, Üçbahriye Sokak'taki 2 katlı iş merkezinin 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan Ayhan Ö., katta kilitli kaldı. İş merkezinden çıkamayan Ayhan Ö., 2'nci katın penceresinden inmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.