Kocaeli'de Anaokulunun Yanındaki Kazan Dairesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kocaeli'de Anaokulunun Yanındaki Kazan Dairesinde Yangın Çıktı

Kocaeli\'de Anaokulunun Yanındaki Kazan Dairesinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir anaokulunun bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Öğrenciler tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı, yaralanma veya dumandan etkilenen olmadı.

20.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:52
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KOCAELİ'de, anaokulunun bitişiğindeki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anaokulu ile aynı bahçedeki ilkokul ve ortaokuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarıldı.

Kartepe ilçesi Ataşehir Mahallesi Atakent Sokak'taki Kartepe Pakmaya Muzaffer İncekara Anaokulu'nun bitişiğindeki kazan dairesinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesi çalışanının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada tedbir amaçlı aynı bahçedeki anaokulu, ilkokul ve ortaokulun öğrencileri bahçeye çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, kazan dairesinde ise zarar meydana geldi. Yaralanan ya da dumandan etkilenenin olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI'

Yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim gördüğü okulun Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Geçmiş, "Ana sınıfı bölümümüzün kazan dairesinde bir yangın çıktı. Olumsuz herhangi bir şey yok. Her türlü önlem alındı. İtfaiyemiz, ambulansımız geldi. Çocuklarımızdan yana hiçbir sıkıntımız yok. Öğretmenlerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Çok şükür can kaybımız olmadı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Anaokulunun Yanındaki Kazan Dairesinde Yangın Çıktı - Son Dakika

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