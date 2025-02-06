Kocaeli'de Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon Töreni - Son Dakika
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Kocaeli'de Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon Töreni

Kocaeli\'de Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon Töreni

Valilikte düzenlenen törende, AFAD tarafından akredite edilen 11 arama kurtarma ekibine armalar verildi.

06.02.2025 16:17
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Kocaeli'de arama kurtarma alanındaki akreditasyon çalışmalarını tamamlayan ekipler için AFAD Akreditasyon Arma Töreni düzenlendi.

Valilikteki törende konuşan Vali İlhami Aktaş, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yetkili kurumların yanında vatandaşların da teyakkuza geçtiğini söyledi.

Yardımseverler ile arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gittiğini belirten Aktaş, arama kurtarmada yapılacak müdahalelerin önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sivillerin hazır, gönüllülerin de eğitimli olması durumunda afet yönetiminin daha kolay olduğunu kaydetti.

Deprem olan illere gittiklerinde bunu bir kez daha fark ettiklerini dile getiren Büyükakın, "Afet haberi alır almaz gönüllü kuruluşlarımız seferber oldu. Arama kurtarma faaliyetlerine katıldılar. Çok sayıda insanın hayatta tutunmasına vesile oldular. Gruptaki liderler birbirlerini tanıyor. Afet anında birbiriyle nasıl irtibata geçeceklerini biliyorlar. Kendileri afet anında kabiliyetli insanlar olarak yetiştiriliyorlar." diye konuştu.

Büyükakın, ekiplerin hem ekipman hem de diğer imkanlar açısından güçlendirilmesini sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan ise eğitimlere katılan gönüllülerin, teorik ve pratik eğitimleri aldıktan sonra "Destek AFAD Gönüllüsü" olmaya hak kazandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, AKUT, GESOTİM Arama Kurtarma Ekibi, Güzeller OSB Arama Kurtarma Ekibi, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), İHH Arama Kurtarma Ekibi, BRİSA Arama Kurtarma Ekibi ve KORDSA Arama Kurtarma ekiplerinde yer alan gönüllülere armaları takdim edildi.

Akreditasyonu tamamlanan 406 gönüllüden oluşan 11 arama kurtarma ekibi, uluslararası standartlara aldıkları eğitimle AFAD tarafından görevlendirilecekleri afet bölgelerinde malzeme, barınma ve beslenme konusunda kendi imkanlarıyla sahada görev yapabilecek.

Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan 14 markete para cezası uygulandı

Kocaeli'de son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarda bulundurduğu tespit edilen 14 markete 41 bin 342 lira para cezası verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, haftalık olağan encümen toplantısında Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından gündeme getirilen son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 14 markete uygulanacak cezai işlemin görüşüldüğü ve cezanın onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin raflarda yer aldığı tespit edilen 14 markete uygulanacak cezai işlem görüşüldü. Tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince toplamda 41 bin 342 lira para cezası uygulanması gerektiği onaylandı." ifadelerine yer verildi.

Denetimlerde ürünlerin tazeliği, iş yerinin hijyeni ve ruhsat belgelerinin de denetlendiği aktarılan açıklamada, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin imha edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Arama Kurtarma Ekiplerine Akreditasyon Töreni - Son Dakika

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