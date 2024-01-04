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Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü Turgay Mert, Sakarya'da defnedildi. Mert'in cenazesi Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan eşi ve oğlu ise farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Kocaeli\'de aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı
04.01.2024 - 14:53,
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Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpması sonucu hastanede hayatını kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Aile yakınları tarafından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nden alınan Turgay Mert'in (42) cenazesi, Serdivan ilçesindeki Kazımpaşa Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Mert'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda İzmit yönüne giden Turgay Mert'in kullandığı 54 ABJ 852 plakalı hafif ticari araç, Kabaoğlu mevkisinde sürücünün fenalaşması sonucu refüjdeki aydınlatma ve EDS direklerine çarpmış, yaralı sürücü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne, eşi Ayşe (48) ve oğlu Oktay Mert (17) Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ağır yaralı sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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