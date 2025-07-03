Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.
Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu'na (30) silahla ateş edildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Baba ve oğlunun olay yerinde öldüğü tespit edildi.
Şüpheli İ.K. (75) polis ekiplerinin çalışması sonucu Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalandı.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Baba ve Oğlu Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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