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Kocaeli'de Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada, otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı ve daha sonra yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durduğu belirtildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde, sürücü ve arka koltuktaki yolcunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.

Kocaeli\'de Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
26.01.2024 - 02:29,  Güncelleme: 02:29
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İbrahim Uyanık idaresindeki 41 APU 450 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yan yola giren otomobil, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Uyanık ile arka koltuktaki Abdullah Yabar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkan Caner Ö. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uyanık ve Yabar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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