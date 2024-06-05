Kocaeli'de bir fabrikanın çalışanları Edirne gezisinde çam fidanı dikti - Son Dakika
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Kocaeli'de bir fabrikanın çalışanları Edirne gezisinde çam fidanı dikti

Kocaeli\'de bir fabrikanın çalışanları Edirne gezisinde çam fidanı dikti

Kocaeli'de bir fabrikanın çalışanları, Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirdikleri Edirne gezisinde çam fidanı dikti. Doğasever gezgin işçiler, Edirne'nin tarihi ve turistik alanlarını gezip, fidan dikme etkinliğiyle çevre bilincine katkıda bulundu. Fabrika işçileri, her yıl Çevre Haftası'nda fidan dikme geleneğini sürdürerek, bu yıl gezi programı düzenledi. Fidan dikme etkinliğiyle çevreye duyarlılıklarını gösteren işçiler, gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.

05.06.2024 11:17
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Kocaeli'de bir fabrikanın çalışanları Edirne gezilerinin Çevre Haftası'na denk gelmesi nedeniyle programları kapsamında çam fidanı dikti.

Her yıl hafta kapsamında Kocaeli'de fidan diken fabrika işçileri bu yılki faaliyetlerini gezi için geldikleri Edirne'de gerçekleştirdi.

Doğasever gezgin işçiler Edirne'nin tarihi, turistik, kültürel alanlarını gezmeleri sonrası Meriç Nehri kenarındaki bir tesisin bahçesine de fidan dikti.

"Türk kültürü için ağaç çok önemli"

Tur rehberi Celal İbrahim Aydık, AA muhabirine, her yıl Çevre Haftası kapsamında işçilerine ağaç dikmeye teşfik eden firmanın bu yıl işçileri için gezi düzenlediğini söyledi.

Yeşile ve çevreye önem veren firmanın bu yıl gittikleri kente fidan dikmelerini istediğini ifade eden Aydık, Türk kültürü için ağacın çok önemli olduğunu belirtti.

Osmanlı'nın çevreye verdiği önemi gezdikleri alanlarda da görme fırsatı bulduklarının altını çizen Aydık, şunları kaydetti:

"Edirne'de fidanlarımızı diktik. Onlar da inşallah bizimle, çocuklarımızla ve torunlarımızla birlikte büyüyecek. Ağaç diktiğimiz alana Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nden geldik. Seyyahımız, gezginimiz Evliya Çelebi burasını anlatırken. Yapının mimari güzelliklerinden ziyade II. Bayezid'in avluya diktiği dört selvi ağacını da seyahatnameye taşımış."

Farkındalık oluşturan örnek bir etkinlik

Fabrika işçisi Habib Gül de fabrikanın gezi kulübü ile Edirne'nin tarihi güzelliklerini görmeye geldiklerini anlattı.

Çevre Haftası'nın anlam ve önemi ile ilgili farkındalık oluşturan örnek bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Gül, "Yeşile olan duyarlılığımızı göstermek adına burada fidanlarımızı diktik. Bu fidanlar on yıllarca ve yüzyıllarca burada gölge olacak ve tüm ziyaretçiler faydalanacak. Herkese çevreye duyarlı güzel günler diliyoruz." dedi.

İşçilerden Nihal Koyuncu ise fabrikanın her çalışan için her yıl fidan diktiğini ve işçileri de fidan dikmeye teşvik ettiğini anlattı.

Çevre Haftası'na denk gelen gezi dolayısıyla Edirne'de fidan diktiklerini anlatan Koyuncu, "Edirne'yi tanımak için yola çıktığımız bu gezi çevre adına da güzel bir geziye dönüştü. Bizden sonra gelecek nesillere bir şeyler bırakmak beni heyecanlandırıyor. Fidanlarımızı diktik yıllar sonra da bunları burada görmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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