Kocaeli\'de Bir Kişi, Eski Eşiyle Kavga Ederken Arkadaşını Yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, eski eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan kendi arkadaşını tüfekle yaraladı.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Yasin D, arkadaşı Kadir U. ile araçla seyir halinde giderken eski eşi Arzu Ç'yi gördü.

Araçtan inen Yasin D, bilinmeyen nedenle eski eşiyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Arzu Ç. ile kavgayı ayırmak isteyen Kadir U. tüfekle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arzu Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.