Kocaeli'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada beraat eden sanık yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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Kocaeli'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada beraat eden sanık yeniden yargılanıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda beraat eden sanık, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılanmaya başlandı. Sanık, meşru müdafaa savunmasını tekrarlayarak kararı kabul etmediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

27.06.2024 15:45
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden sanık, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık H.Ç, Elazığ'dan SEGBİS aracılığıyla katıldı, maktulün babası Yavuz Öztürk ile sanık avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı'nın bozma ilamını okumasının ardından söz verilen H.Ç, kararı kabul etmediğini belirterek, "Olay benim anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Güvenlik kamera görüntüleri de bunu doğrulamaktadır." dedi.

Sanık avukatı, Nazmi Küçükosmanoğlu da müvekkilinin eyleminin meşru müdafaa kapsamında olduğunu savundu.

Maktulün babası Yavuz Öztürk ise oğlunun olayda hiçbir suçunun bulunmadığını öne sürerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen tutuksuz sanık H.Ç, olayda kendisini savunduğunu ileri sürerek, "Olayda ben de yaralandım. Yaralanınca yerde kaldım. 4 yerimden yaralandım. Ben kendisine 3 atış yaptım, bir kurşun maktule isabet etti. Benim eylemim meşru savunma sınırları içindedir. Kendisini öldürme niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatının mütalaaya ilişkin savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Hereke Hacı Akif Mahallesi'nde 20 Ocak 2018'de meydana gelen hasarlı trafik kazasının ardından uzlaşmak için gittikleri Körfez ilçesindeki karakolun önünde tartışan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada, Furkan Öztürk (25), T.Ç. ile H.Ç. yaralanmış, Öztürk kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ölmüştü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan H.Ç. ise tutuklanmıştı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2019'da görülen davada, meşru müdafaa koşulları oluştuğu gerekçesiyle sanık H.Ç'nin beraatine hükmedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada beraat eden sanık yeniden yargılanıyor - Son Dakika

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