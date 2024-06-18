Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Akrabasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde dün eşi Nurcan B. (33) ile eşinin akrabası Alaattin K'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Salih B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta dün Mehmet Salih B. boşanma aşamasındaki eşi Nurcan B'yi bıçak ve tabancayla eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

Kınalı Sokak'ta karısının akrabalarına ait eve de ateş açan zanlı, polis ekiplerince Cemal Yılmaz Sokak'ta yakalanmıştı.