Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Akrabasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Akrabasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı ve eşinin akrabasını tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, zanlının adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

18.06.2024 19:21
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanma aşamasındaki karısı ile akrabasını tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde dün eşi Nurcan B. (33) ile eşinin akrabası Alaattin K'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mehmet Salih B'nin (45) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'ta dün Mehmet Salih B. boşanma aşamasındaki eşi Nurcan B'yi bıçak ve tabancayla eşinin akrabası Alaattin K'yi de Dereli Sokak'taki evinin önünde tabancayla ateş ederek yaralamıştı.

Kınalı Sokak'ta karısının akrabalarına ait eve de ateş açan zanlı, polis ekiplerince Cemal Yılmaz Sokak'ta yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Körfez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Akrabasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Boşanma Aşamasındaki Karısını ve Akrabasını Yaralayan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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