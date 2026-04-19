Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Bulgaristan Seçimi İçin Sandıklar Kuruldu

19.04.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çifte vatandaşlar, Kocaeli'de Bulgaristan genel seçimleri için oy kullandı. Katılım yoğun oldu.

Kocaeli'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki genel seçim için sandık başına gitti.

Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yaşayan Bulgaristan vatandaşlığı bulunan seçmenler için Gebze ilçesindeki Kroman Çelik İlkokulu'nda sandık kuruldu.

Seçmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen oy verme işlemi sırasında kuyruklar oluşurken Kocaeli Balkan Türkleri ve Dayanışma Derneği yetkilileri, seçmenlere işlemlerinde yardımcı oldu.

Oy kullanma işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek.

"İnsanlar nerede yaşıyorsa yaşasın bir devletin vatandaşıysa oyunu rahatlıkla kullanabilmeli"

Dernek başkanı Şükrü Ar, AA muhabirine, son 5 yılda Bulgaristan seçimleri için 8'inci kez sandık başına gidildiğini söyledi.

Türkiye'de seçim için 20 sandık bulunduğunu, bu konuda mağduriyet yaşadıklarını belirten Ar, "Önceki seçimde 7 ilçemizde 10 sandık açmıştık. Şu an bir sandık açabildik." dedi.

Çifte vatandaşların ve Bulgaristan'daki Türk ve Müslüman topluluğun sandığa gitmesinin önemine işaret eden Ar, "Vatandaşlarımızın demokratik haklarını kullanmasını istiyoruz. Sosyal yaşantısından feragat ederek oyunu atmaya gelenler var. Yaşlı insanlar ayakta duramıyorlar ama burada birkaç saat sıra beklemek zorundalar. Bunlara rağmen insanımız yine de demokratik hakkını savunuyor. Bizler de dernekler olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Ar, Bulgaristan'da kabul edilen düzenlemeyle Avrupa Birliği (AB) haricindeki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında açılabilecek sandık sayısının 20 ile sınırlandırıldığını hatırlatarak, "İnsanlar nerede yaşıyorsa yaşasın bir devletin vatandaşıysa oyunu rahatlıkla kullanabilmeli. Bu imkanı vatandaşına devlet sağlamalı." dedi.

Düzce'den gelen Mihrican Yıldırım da "Biz de varız demek için buradayız. Aslında çalışan insanlarız. Pazar günü ne kadar gelmek istemesem de bu da bizim bir hakkımız. Bulgaristan'daki vatandaşlarımıza destek olmak için geldik." ifadesini kullandı.

Gizem Türkel ise ilk defa oy kullanacağı için heyecanlı olduğunu dile getirerek, herkes için hayırlı olmasını diledi.

Fikri Harun, oy kullanmak için yaklaşık 2 saat bekleyerek mağduriyet yaşadıklarını, önceki seçimde sandık sayısının daha fazla olması dolayısıyla böyle bir yoğunluk yaşanmadığını, bugün ise 1500 kişinin oy kullanabileceği bir sandıkta 15 binden fazla kişinin oy kullanmaya çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Bulgaristan, Göçmenler, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 15:40:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.