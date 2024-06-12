Kocaeli'de Büyük Filistin Eylemi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli'de Büyük Filistin Eylemi Gerçekleştirildi

Kocaeli\'de Büyük Filistin Eylemi Gerçekleştirildi

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri çatısı altında 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş, bisiklet ve deniz konvoyu etkinliği düzenlendi.

12.06.2024 00:42
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Kocaeli'de 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla "Büyük Filistin Eylemi" gerçekleştirildi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri çatısı altında 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu tarafından Filistin'e destek amacıyla yürüyüş ile bisiklet ve deniz konvoyu etkinliği yapıldı.

İzmit'te 3 farklı noktada toplanan Filistin destekçileri, Sekapark'a doğru yürüyüş başlattı. Sekapark'ın girişinde buluşan gruplar, buradan Uçurtma Tepesi'ne kadar "Büyük Gazze Yürüyüşü" düzenledi.

Etkinlikler kapsamında İzmit kent merkezinde toplanan bisiklet kulüplerine üye sporcular, konvoy oluşturarak Sekapark'a kadar pedal çevirdi.

Öte yanan aralarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait yolcu vapurunun da bulunduğu 100'e yakın tekne ve deniz aracı, Türkiye ve Filistin bayrakları asarak Sekapark iskelesine geldi.

Kalabalığın toplandığı Uçurtma Tepesi'ndeki "Büyük Filistin Eylemi" Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in zulmü son bulana kadar seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Elleri ermese de gönüllerinin Filistin halkının yanında olduğunu belirten Büyükakın, bu memleketin evlatları olarak zulme karşı durmaya ant içtiklerini, bundan sonra da öyle olacağını kaydetti.

Büyükakın, barış ortamı sağlandıktan hemen sonra kardeş şehir anlaşmasını tamamlayıp Gazze'yi yeniden imar etmek üzere gereken her türlü yardımı yapacaklarını belirterek, "Artık yavaş yavaş oraya yardım toplamayla ilgili çalışmalara başlamanın zamanı da geldi. İnşallah orada barış ortamı sağlandığında ilk yardıma giden Kocaeli olacak. Kardeş şehir Kocaeli olarak Gazzeli kardeşlerimizin ilk anda hep birlikte yanında olacağız." diye konuştu.

Kocaeli Gönül Teşekkülleri Dönem Başkanı Muhammet Hanefi Akbulut, Gazze'de büyük bir soykırım yapıldığını, kadın ve çocukların, bulundukları mekanlar fark etmeksizin acımasızca katledildiklerini söyledi.

Dünyanın bu katliam karşısında sessiz kalmaya devam ettiğini söyleyen Akbulut, "Dünyanın birçok yerinde bizim yaptığımız eylemlere benzer eylemler yapılıyor. Bu eylemler İsrail'in yaptığı soykırımı durdurmak için büyük bir etki oluşturacak." dedi.

Akbulut, yüksek sesle İsrail'e tepkilerini ortaya koymaktan geri durmayacaklarını sözlerine ekledi.

Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri de Gazze'deki insanların, ümmet için büyük fedakarlık yaptığına işaret ederek, Gazze'de yaşananlara ait görüntülerin gerçekliğin tamamı değil sadece bir parçası olduğunu vurguladı.

Gazze'deki birçok olayı kameraların görmediğine dikkati çeken Tekruri, "Sonunda biz İsrail'i yeneceğiz ve zafer bizim olacak. Sizin destekleriniz ve bize inanmanız çok önemli. İnşallah yakın zamanda birlikte Mescid-i Aksa'da namaz kılacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Filistinliler için edilen duayla devam eden eylem, Murat Kekilli'nin seslendirdiği Filistin marşlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Büyük Filistin Eylemi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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