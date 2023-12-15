 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de DEAŞ'a maddi destek operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de DEAŞ'a maddi destek operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli'de polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladığı suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli\'de DEAŞ\'a maddi destek operasyonu: 6 gözaltı
15.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:19
Abone Ol

KOCAELİ'de, polisin düzenlediği operasyonla DEAŞ terör örgütüne maddi destek sağladığı suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı. Ekipler, 1'i kadın, 6 kişinin örgüte maddi destek sağladığını tespit etti. Dün saat 06.00 sıralarında yapılan operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kocaeli, Mahkeme, Tutuklama, Terör, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de DEAŞ'a maddi destek operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


15:12
Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00
Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:49
Bebeğini çöpe atan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı Bebeğini çöpe atan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak

Son Dakika
15:12 Disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
15:00 Galatasaray'da deprem! Sergio Oliveira'nın göğüs kası koptu
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:49 Bebeğini çöpe atan kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı
14:42 Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukraynalı milletvekili toplantıya el bombası ile saldırdı: 1 ölü, 26 yaralı
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in ablası: Kurşun yiyenin, tokat yiyen kadar gündem olmadığı bir ülkede yaşıyorsak, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ'a maddi destek operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement