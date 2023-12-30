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Kocaeli'de DEAŞ Üyelerine Operasyon: 11 Gözaltı - Son Dakika
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Kocaeli'de DEAŞ Üyelerine Operasyon: 11 Gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda para, silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli\'de DEAŞ Üyelerine Operasyon: 11 Gözaltı
30.12.2023 - 16:51,
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KOCAELİ'de özel harekat polislerinin de desteğiyle DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli'de DEAŞ Üyelerine Operasyon: 11 Gözaltı - Son Dakika
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