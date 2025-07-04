Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama

Kocaeli merkezli 20 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sahte uygulama indirmelerini ve yükleme yapmalarını istedikleri müştekilerden gelen 1 milyon 659 bin 46 lirayı kurdukları kripto hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.