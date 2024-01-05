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Kocaeli'de Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı. Abdi İpekçi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tülay Dağaşan tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Şüpheli Şefik K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli\'de Eski Eşini Silahla Öldüren Zanlı Yakalandı
05.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:27
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, eski eşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, eski eşi Şefik K. tarafından tabancayla vurulan Tülay Dağaşan'ın (45) hayatını kaybetmesine ilişkin polislerce çalışma yürütüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli Şefik K, polis ekiplerince yakalandı.

Abdi İpekçi Mahallesi'nde dün, Şefik K. ile eski eşi olduğu öğrenilen Tülay Dağaşan arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, Şefik K. tabancayla Tülay Dağaşan'ı boynundan yaralanmıştı.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Dağaşan, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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